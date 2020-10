Salvio: “Hauge è giocatore vero. Tonali? Sembra timido, ma lui non è così”

MILANO – Durante la diretta live di “MilanNews.it“, in collaborazione con Milan Meeting Point, è intervenuto il giornalista di SportWeek Fabrizio Salvio.

SUL MOMENTO DI TONALI – “Sandro sa quello che vuole, è uno che non si nasconde. Ora è figlio di una preparazione affrettata, quindi il suo rendimento è legato più ad un fatto fisico che di personalità. In queste partite è sembrato timido, ma non è così“.

SU HAUGE – “Un’intervista? Per ora l’ho preso al Fantacalcio (ride, ndr). Jens è un giocatore vero, in Norvegia è considerato importante ed è sponsorizzato da uno come Haaland. Il Milan può pensare di farlo giocare sulla fascia opposta nei prossimi anni, ovvero su quella di destra, dove manca un giocatore di strappo“.

SULLA CRESCITA DI KESSIE' – "Con Franck è stato bravo Pioli che gli ha fatto cambiare ruolo. Ora corre di meno, è più lucido e conseguentemente fa meno errori".