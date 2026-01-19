Hermoso out per infortunio: salta la gara con il Milan?

Il centrale della Roma è uscito al 20esimo minuto contro il Torino per infortunio: ecco l'esito degli esami strumentali

Come segnalato da TMW, oggi il difensore della Roma, Hermoso, costretto a lasciare il campo al 20′ durante la partita Torino-Roma per un infortunio, ha effettuato degli esami medici che hanno rivelato una lesione di secondo grado all’ileopsoas.

Non si sa ancora con esattezza quanto durerà il suo recupero, ma è certo che il giocatore spagnolo non potrà prendere parte alla partita contro il Milan di domenica prossima. Sarà una gara davvero cruciale per i milanisti e la loro stagione.

Per quanto riguarda il difensore turco Zeki Celic, che ha dovuto rinunciare a partecipare dopo il riscaldamento della partita Torino-Roma, si tratta di un infortunio muscolare al flessore. Le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione.