Milan, Saelemakers fortunato: il parere di Marelli

Proteste per un mancato giallo ad Alexis Saelemaekers durante la gara contro il Como. il parere di Luca Marelli

Grandi lamentele da parte del Como per un presunto errore dell’arbitro riguardo a un fallo di ammonizione su Saelemaekers, che non è stato punito: si sarebbe trattato del secondo cartellino giallo. Luca Marelli, esperto di arbitraggio per DAZN, così commenta la questione:

“Si tratta di due incidenti avvenuti in circa un minuto. L’ammonizione di Saelemaekers per un fallo su Valle è giusta; si tratta di un colpo con il piede a palla lontana. È un atteggiamento antisportivo che l’arbitro Mariani ha correttamente sanzionato subito”.

“Per quanto riguarda il secondo giallo, era in una posizione pericolosa, siamo proprio al limite. Non per la violazione di gioco potenzialmente pericolosa, visto che l’azione non si stava dirigendo verso l’area ma verso il centro del campo, ma ha corso grandi rischi per la sua imprudenza, poiché ha colpito l’avversario in ritardo. Se lo avesse ammonito, non avrebbe sbagliato. Tuttavia, secondo la mia opinione, è giustificato non dare il secondo cartellino giallo poiché siamo davvero al limite. Anche Saelemaekers si rende conto di essere intervenuto in ritardo; se fosse stato ammonito di nuovo, non ci sarebbero state tante discussioni”.