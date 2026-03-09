Saelemaekers: “Contro le grandi squadre siamo sempre presenti”

Alexis Saelemaekers commenta la vittoria del Milan nel derby: elogio a Estupinan e analisi sulla differenza di rendimento tra big e piccole.

Dopo la vittoria rossonera nel derby è stato intervistato da Milan TV l’esterno rossonero Alexis Saelemaekers, autore di una grande prova così come tutta la squadra. Ecco cosa ha dichiarato sulla partita, sul match winner Estupinan e sull’efficacia della squadra contro le big contrapposta alle difficoltà contro le piccole.

Le parole di Saelemaekers

“Sappiamo che contro un giocatore come Dimarco, se perdi la concentrazione anche per un secondo, lui può mettere la palla dove vuole e creare qualcosa di pericoloso. Dovevo essere sempre concentrato, così come lo sono stati i miei compagni per tutta la partita. È stata una grande vittoria di squadra”.

Su Estupinan:

“Sono felice per lui. Due settimane fa abbiamo parlato a Milanello e gli avevo detto di tenere duro perché è un grande giocatore e in una stagione capitano i momenti difficili. Lui ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa. Sono molto contento per lui”.

Sui risultati positivi contro le big:

“Contro le grandi squadre siamo sempre presenti. Non abbiamo mai mollato e abbiamo sempre fatto vedere che abbiamo la mentalità giusta per affrontare queste partite. Ora dobbiamo lavorare sul fatto che abbiamo più difficoltà contro le piccole: se facciamo questo lavoro bene possiamo arrivare a grandi obiettivi”.