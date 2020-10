Saelemaekers: “Ancora imbattuti. Ora al lavoro per la partita di giovedì”

MILANO – Alexis Saelemaekers, autore del gol momentaneo del 2 a 1 contro la Roma, sul proprio profilo Instagram ha commentato così il match di ieri sera terminato 3 a 3: “Non è il risultato che volevamo ma rimaniamo imbattuti dopo un grandissimo lavoro da parte di tutta la squadra oggi ! Torniamo al lavoro per la partita importante di giovedì!“. In basso il post completo. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune pesanti novità in casa rossonera. Tutto confermato: “Richiesta folle!”, adesso cosa succede? >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA