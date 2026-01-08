Milan, Sabatini elogia Rabiot: “Ha cambiato la squadra…” Le parole

Commentando la Serie A e le sue squadra, Walter Sabatini ha elogiato in breve Adrien Rabiot per l'apporto dato al Milan

Walter Sabatini, responsabile dell’area sportiva, ha commentato a Cronache di Spogliatoio riguardo alla Serie A: “La forza del Napoli è legata al ritorno degli attaccanti e dei centrocampisti, oltre alla determinazione nei contrasti. L’approccio dei giocatori è molto intenso, chiaramente incentivato dall’allenatore. Hanno a disposizione un’altra arma potente: il dribbling, che consente di avere un vantaggio numerico. Neres sta seguendo un percorso straordinario. È incisivo, riesce a colpire. Politano attacca in continuazione e aggiungo che le cambi di direzione di Lobotka, che generano opportunità nel centrocampo, consentono al Napoli di avanzare”.

Sabatini prosegue: Fiorentina? Ha lanciato un segnale vitale molto significativo. Realizzare un gol al 92′, anche considerando un pizzico di fortuna, indica che si gioca con convinzione. La decisione di Paratici è stata brillante per tirare la squadra fuori dai problemi. Il cross di Salomon sembra quasi un simbolo del destino, un passaggio alla nuova era Paratici. Ferrari e Goretti sono riusciti a mantenere la calma in un momento critico, evitando il panico: hanno operato in modo riservato e hanno preso la decisione giusta con il direttore sportivo”.

“Bologna? Con grande sorpresa da parte mia, il Bologna sta perdendo la calma che lo ha sempre contraddistinto, quella che gli permetteva di affrontare le partite cruciali. Al contrario, la Juventus è in fase di costruzione: intravedo Spalletti in questa Juventus, con il piacere e la bellezza del gioco. Attendiamo di vedere se il mercato di gennaio porterà giocatori adatti alla sua visione. Guardate Rabiot: ha cambiato le sorti del Milan”.