Sabatini: “Allegri ha messo Modric dove può rendere al massimo"
Home > News Milan

Sabatini: “Allegri ha messo Modric dove può rendere al massimo”

Stefania Palminteri
Milano
29 Settembre, 13:25
Massimiliano Allegri allenatore Milan
Sandro Sabatini elogia Allegri e Modric: il tecnico "sa adattare la squadra ai giocatori", mentre il croato "è un professionista di testa"

Nel post partita del big match di San Siro Milan-Napoli, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei rossoneri a Mediaset, in particolare a Pressing, concentrandosi su due nomi in particolare: mister Massimiliano Allegri e Luka Modric, tra i principali artefici di questi primi successi del Milan.

Il commento di Sabatini

Su Allegri: “Quando gli allenatori parlano di dettagli, non parlano solo di dettagli tattici, ma anche dettagli di comportamento. Il Milan dell’anno scorso aveva perso il suo stile, ora con Allegri è tornato”.

Su Modric: “Se c’è una cosa che Allegri sa fare è modellare la squadra in base alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. È arrivato Modric e lo ha messo dove pensa che possa rendere al massimo. È un professionista di testa, ma anche nella preparazione. Arriva prima a Milanello per fare le sue cose e va via mezz’ora dopo per fare altre cose. Cura molto il suo fisico, perché non si arriva a 40 anni così se si lasciano le cose al caso”.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 29 Settembre, 12:31
Milan, Costacurta: “C’è una squadra, tutti e 11 che corrono”
Costacurta elogia il Milan: squadra unita e pronta a correre, i nuovi acquisti hanno portato quella leadership che l'anno scorso mancava
Edoardo Pettinelli - 29 Settembre, 11:39
Milan-Napoli 2-1: l’analisi della gestione arbitrale
Riccardo Focolari - 29 Settembre, 10:01
Milan, Rabiot: “Ci divertiamo anche a difendere”
Stefania Palminteri - 29 Settembre, 09:05
Milan, le top news di giornata
Edoardo Benedetti - 28 Settembre, 23:34
Postpartita, Allegri: “Sofferto, ma se giochiamo con questo spirito…”
Riccardo Focolari - 28 Settembre, 23:17
Post-partita, Pulisic : “Incredibile sacrifico, difeso al top anche in 10”
Stefania Palminteri - 28 Settembre, 20:30
RIVIVI IL LIVE| Milan-Napoli 2-1: il Milan resiste in 10 e fa 3 punti
x