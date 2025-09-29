Sabatini: “Allegri ha messo Modric dove può rendere al massimo”

Sandro Sabatini elogia Allegri e Modric: il tecnico "sa adattare la squadra ai giocatori", mentre il croato "è un professionista di testa"

Nel post partita del big match di San Siro Milan-Napoli, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei rossoneri a Mediaset, in particolare a Pressing, concentrandosi su due nomi in particolare: mister Massimiliano Allegri e Luka Modric, tra i principali artefici di questi primi successi del Milan.

Il commento di Sabatini

Su Allegri: “Quando gli allenatori parlano di dettagli, non parlano solo di dettagli tattici, ma anche dettagli di comportamento. Il Milan dell’anno scorso aveva perso il suo stile, ora con Allegri è tornato”.

Su Modric: “Se c’è una cosa che Allegri sa fare è modellare la squadra in base alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. È arrivato Modric e lo ha messo dove pensa che possa rendere al massimo. È un professionista di testa, ma anche nella preparazione. Arriva prima a Milanello per fare le sue cose e va via mezz’ora dopo per fare altre cose. Cura molto il suo fisico, perché non si arriva a 40 anni così se si lasciano le cose al caso”.