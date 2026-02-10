Milan, Parla Russo: “Rossoneri? Hanno subito solo…” Le parole

Tanti sono i primati del Milan che colpiscono in questa stagione: Marco Russo ne ha citati alcuni molto interessanti

Il giornalista di DAZN Marco Russo ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di alcuni aspetti del Milan di Allegri.

Cosa ti colpisce di più del Milan in questo campionato?

“Quello che mi stupisce è la costanza nelle prestazioni e nei risultati, in particolare perché il Milan ha subito una sola sconfitta e ci trovavamo tutti sotto il sole, in maniche corte, con un caldo opprimente. Questo è per me uno degli aspetti più straordinari. Infatti, la serie di risultati positivi è fondamentale per ciò che il Milan ha raggiunto finora e penso che questo rappresenti il messaggio principale, un chiaro indice delle aspirazioni del club rossonero in questa stagione”.

“Pertanto, per rispondere alla tua domanda, ammiro il modo in cui il Milan mantiene una certa regolarità, anche nei pareggi contro le squadre più piccole, che subito dopo, in modo informale, Allegri ha considerato non un problema, cercando di mantenere sempre un ritmo costante”.