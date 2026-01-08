IlMilanista.it
Milan News, Due nuovi teodofori rossoneri dopo Allegri: i nomi

Lorenzo Focolari – 8 Gennaio, 17:01

Inzaghi quando indossava la maglia rossonera

Dopo la lieta notizia su Max Allegri come prossimo teodoforo delle Olimpiadi invernali 2026, ecco altri due nomi rossoneri storici

In casa Milan il clima è diviso tra il campionato e l’attuale mercato di Gennaio. Nonostante ciò ci sono altre notizie molto interessanti che riguardo l’ambiente meneghino. In particolare alcuni membri storici dei rossoneri saranno coinvolti come teodofori per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Dopo aver scelto Max Allegri come primo di questa lista, anche Zlatan Ibrahimovic e Filippo Inzaghi parteciperanno come teodofori. Si tratta di un prestigio non indifferente per i due ex calciatori rossoneri e il club stesso. Prendere parte a questa iniziativa è motivo di orgoglio per tutto il popolo milanista e per la città stessa.

Nel frattempo il Milan è impegnato questa sera in casa contro il Genoa. Serviranno tre punti per stare al passo con l’Inter di Chivu che ha battuto per 0 a 2 il Parma ieri sera al Tardini. Non perdetevi il match sul nostro sito.