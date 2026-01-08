Milan News, Due nuovi teodofori rossoneri dopo Allegri: i nomi

Dopo la lieta notizia su Max Allegri come prossimo teodoforo delle Olimpiadi invernali 2026, ecco altri due nomi rossoneri storici

In casa Milan il clima è diviso tra il campionato e l’attuale mercato di Gennaio. Nonostante ciò ci sono altre notizie molto interessanti che riguardo l’ambiente meneghino. In particolare alcuni membri storici dei rossoneri saranno coinvolti come teodofori per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Dopo aver scelto Max Allegri come primo di questa lista, anche Zlatan Ibrahimovic e Filippo Inzaghi parteciperanno come teodofori. Si tratta di un prestigio non indifferente per i due ex calciatori rossoneri e il club stesso. Prendere parte a questa iniziativa è motivo di orgoglio per tutto il popolo milanista e per la città stessa.

Nel frattempo il Milan è impegnato questa sera in casa contro il Genoa. Serviranno tre punti per stare al passo con l’Inter di Chivu che ha battuto per 0 a 2 il Parma ieri sera al Tardini. Non perdetevi il match sul nostro sito.