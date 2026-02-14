Milan, Rabiot da 6 a 4: un rosso che costa parecchio

Il francese prima prende giallo per via di un fallo al limite dell'area di rigore e poi le manda a dire all'arbitro che lo espelle

In un momento in cui la paura del pareggio era ad un passo dall’esaurirsi definitivamente. Adrien Rabiot ha scatenato due episodi decisamente evitabili che non hanno avuto modo di condizionare la gara di ieri.

È stato un errore madornale essere espulso in quel modo, proprio negli ultimi minuti, per lamentele eccessive contro l’arbitro. Un cartellino giallo doppio che gli costerà la gara di mercoledì contro il Como e lo metterà in diffida per la sfida contro il Parma, che avverrà prima del derby. Una stupidità inspiegabile.