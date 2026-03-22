Milan, Romano fa il punto sul futuro di Luka Modric

Il futuro di Luka Modric è attualmente legato a troppe variabili: Fabrizio Romano ha analizzato i possibili scenari per il croato

Con l’avvicinarsi della conclusione della stagione, il discorso sul futuro di Luka Modric diventa sempre più rilevante: il calciatore ha la possibilità di attivare l’opzione di un anno prevista nel suo contratto con il Milan, ma sarà una scelta che spetta solamente a lui. La sua decisione sarà influenzata dalle necessità familiari e dalle sue sensazioni post-Mondiali. In questo contesto, Fabrizio Romano ha fornito nel suo ultimo video su YouTube alcune novità riguardo alle strategie che il Milan sta già attuando.

Il parere di Fabrizio Romano sul futuro di Luka Modric: “Il Milan sta già cercando di stabilire un accordo di rinnovo. L’intera decisione è nelle mani di Luka Modric: dovrà essere lui a scegliere se proseguire. Il club sta tentando di convincerlo a rimanere e a disputare la Champions League con il Milan, un’opportunità molto allettante per il giocatore. Non sono coinvolti solo Allegri e i dirigenti, ma anche i compagni di squadra stanno facendo la loro parte: resta però Modric il decisore finale. Il Milan sta dedicando tutti i suoi sforzi, in attesa di una risposta chiara da parte di Modric: il corteggiamento è in corso”.

Se il Milan dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League allora Modric dovrebbe mettere in conto cosa rappresenterà la prossima stagione. Dal giocare una volta a settimana in campionato ad aggiungere 8 partite di UCL (10 con i possibili play off) fa molta differenza. Le energie di Luka Modric devono essere comunque gestite nonostante l’estrema qualità e costanza che mette in ogni gara. In questo rebus c’è anche Allegri che ha dichiarato di voler parlare con Tare più avanti di futuro pertanto ad oggi nessuno sa se il tecnico livornese rimarrà sulla panchina anche una prossima stagione. Nel frattempo i rossoneri si godono al vittoria di ieri che li ha distanziati dal Napoli e che ha messo pressione all’Inter.