RMC – Il Milan era convinto di prendere Simakan, tanto che aveva…

MILANO – Il Milan era convinto di portare sotto l'ombra del Duomo Mohamed Simakan dallo Strasburgo. A conferma di ciò, secondo quanto riportato da RMC, il club rossonero aveva inviato, nella città transalpina, un aero privato per portare in Italia il difensore da regalare a Stefano Pioli. Il club dell'Alsazia però ha saputo resistere alle offerte del Milan per il proprio gioiello.