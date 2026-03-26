Robert Lewandowski, 38 anni ad agosto, rischia di diventare uno dei nomi tormentone per la prossima estate. Il calciatore polacco sta per chiudere il suo contratto con il Barcellona e non ha ancora aggiornato il suo accordo con il club blu e granata, il che ha alimentato per diverso tempo chiacchiere e speculazioni riguardo al suo futuro. L’attaccante è stato anche associato al Milan, che, in caso di qualificazione in Champions League, potrebbe effettuare un’altra operazione simile a quella di Modric, portando così carisma all’interno dello spogliatoio.
La situazione
Nonostante tutte le discussioni riguardanti la sua situazione, Lewandowski è rimasto vago durante la conferenza stampa all’inizio del ritiro con la Polonia, nella quale si preparerà a cercare la qualificazione ai Mondiali nei prossimi giorni. Queste le sue parole: “Per quanto riguarda il mio avvenire e le scelte che potrei fare, ribadisco quanto dichiarato in precedenza, sia nelle interviste che ai giornalisti. Non è cambiato nulla per me in merito a ciò che desidero. Sto prendendo tempo per riflettere su cosa sia meglio per me, quindi non ho ancora preso una decisione definitiva”.
Il futuro
In merito al mercato rossonero i prossimi sei mesi ci diranno se la dirigenza avvierà i contatti per portare il polacco a Milano. Dopo Luka Modric, i rossoneri sono interessati ad avere un altro leader come Robert Lewandowski, il cui contratto scade a giugno con il Barcellona. Il Diavolo è alla ricerca di un attaccante, ma è improbabile che il polacco lasci la squadra catalana anche se ogni scenario è sempre plausibile. Il Milan ha dimostrato anche nel caso Mateta di voler fortemente una punta di livello e con Lewandowski quest’ultimo si alzerebbe in termini qualitativi e anche commerciali. Certo è che il Diavolo deve mettere a fuoco diverse situazioni per garantirsi una continuità. Affianco ad un possibile colpo come questo serve uno o più giovani di talento che diano prospettiva e visione.