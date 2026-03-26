L'attaccante del Barcellona potrebbe essere un colpo di mercato possibile viste le condizioni del contratto attuale

Robert Lewandowski, 38 anni ad agosto, rischia di diventare uno dei nomi tormentone per la prossima estate. Il calciatore polacco sta per chiudere il suo contratto con il Barcellona e non ha ancora aggiornato il suo accordo con il club blu e granata, il che ha alimentato per diverso tempo chiacchiere e speculazioni riguardo al suo futuro. L’attaccante è stato anche associato al Milan, che, in caso di qualificazione in Champions League, potrebbe effettuare un’altra operazione simile a quella di Modric, portando così carisma all’interno dello spogliatoio.

La situazione

Nonostante tutte le discussioni riguardanti la sua situazione, Lewandowski è rimasto vago durante la conferenza stampa all’inizio del ritiro con la Polonia, nella quale si preparerà a cercare la qualificazione ai Mondiali nei prossimi giorni. Queste le sue parole: “Per quanto riguarda il mio avvenire e le scelte che potrei fare, ribadisco quanto dichiarato in precedenza, sia nelle interviste che ai giornalisti. Non è cambiato nulla per me in merito a ciò che desidero. Sto prendendo tempo per riflettere su cosa sia meglio per me, quindi non ho ancora preso una decisione definitiva”.

Il futuro

In merito al mercato rossonero i prossimi sei mesi ci diranno se la dirigenza avvierà i contatti per portare il polacco a Milano. Dopo Luka Modric, i rossoneri sono interessati ad avere un altro leader come Robert Lewandowski, il cui contratto scade a giugno con il Barcellona. Il Diavolo è alla ricerca di un attaccante, ma è improbabile che il polacco lasci la squadra catalana anche se ogni scenario è sempre plausibile. Il Milan ha dimostrato anche nel caso Mateta di voler fortemente una punta di livello e con Lewandowski quest’ultimo si alzerebbe in termini qualitativi e anche commerciali. Certo è che il Diavolo deve mettere a fuoco diverse situazioni per garantirsi una continuità. Affianco ad un possibile colpo come questo serve uno o più giovani di talento che diano prospettiva e visione.