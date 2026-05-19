Nelle ultime ore si era ipotizzata questa possibilità, ed ora è ufficiale: venerdì il Milan riprenderà il ritiro a Milanello. I giornali riportano il programma prevede: domani si svolgerà un doppio allenamento, giovedì sarà una giornata di riposo, e venerdì ci si ritroverà nuovamente presso il centro sportivo di Carnago. La squadra ha deciso di isolarsi ancora per prepararsi al meglio per la sfida finale e più cruciale della stagione: una vittoria contro il Cagliari domenica sera garantirà ai rossoneri la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

Ancora in ritiro

È una condizione che i giocatori hanno accolto positivamente, anzi. L'idea di un nuovo ritiro è stata suggerita direttamente da loro. Già dopo la partita traaveva espresso un giudizio molto favorevole: "Il ritiro ci è stato utile. Ci ha dato la possibilità di allenarci di più, di fare attività che solitamente non facevamo e di confrontarci tra di noi, creando fiducia in tutti. Non prestiamo attenzione a ciò che si dice all'esterno. Eravamo in una bolla. È tempo di ritirarsi, lavorare in modo efficace e adempiere al bene del Milan. Ci sarà modo di parlare del futuro più avanti, adesso l'unica cosa che conta è la partita contro il Cagliari e raggiungere il nostro obiettivo".