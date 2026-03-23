Mercato Milan, Riscatto in arrivo dalla Premier? Il punto

Se la qualificazione in Champions League arrivasse come sperato, per il Milan si potrebbero aprire nuovi scenari in ottica mercato

Con il sempre più probabile ritorno nella Champions League, il Milan beneficerà di ingenti somme di denaro che verranno destinate a rafforzare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri. Altre entrate si genereranno da varie vendite, come quella di Samuel Chukwueze al Fulham. Il club britannico ha già comunicato ai rossoneri la sua intenzione di attivare il riscatto per l’attaccante esterno nigeriano.

La gazzetta precisa come il prezzo concordato la scorsa estate sia di 24 milioni di euro. Si tratta di una somma significativa che consentirebbe al Diavolo di aumentare ulteriormente le risorse per il mercato estivo imminente. Alla base della scelta del Fulham di acquistarlo in modo definitivo c’è senza dubbio la positiva stagione finora disputata da Chukwueze, che ha totalizzato 20 presenze in tutte le competizioni e ha messo a segno tre reti, compresi due gol realizzati contro il Manchester City lo scorso 2 dicembre.

Nel Milan di Max Allegri, che, a meno di sorprese inaspettate, continuerà a giocare con il 3-5-2 anche il prossimo anno, non c’è posto per un attaccante esterno come il nigeriano. Si aggiunge anche il fattore che il calcio inglese sembra adattarsi meglio al suo stile di gioco rispetto alla Serie A, che offre molti meno spazi. Pertanto, il Fulham rappresenta una possibile scelta adeguata per il futuro di Chukwueze. Ogni possibile affare deve essere preso in considerazione per poter rafforzare la rosa in alcuni reparti chiave. In primis un rinforzo in attacco dal momento che Allegri, così come un eventuale prossimo allenatore, si ritrova con “punte adattate” come Pulisic e Leao. Anche in difesa potrebbe arrivare un bel colpo sebbene l’attenzione sia rivolta verso il nome di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco andrà in scadenza a Giugno 2026 e tanti sono i club interessati al ragazzo.