Rio Ave-Milan, la moviola: rigore nettissimo al 120esimo minuto

Rio Ave-Milan, la moviola

MILANO – La moviola della sfida tra Rio Ave e Milan, valida per i playoff di Europa League e vinta per 10-11 dai rossoneri dopo i calci di rigore, si esaurisce praticamente con l’ultimissimo minuto del secondo tempo supplementare: lancio di Gabbia e spizzata di Colombo con la palla che piove in area vicino a Calhanoglu, fermato dal tocco di mano, netto e scomposto, di Borevkovic. Rigore ed espulsione sacrosanti.

In generale, buonissima la direzione di gara.