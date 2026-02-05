Milan, Di Stefano sul rinnovo di Maignan: le parole

Il rinnovo di Mike Maignan è stata una grande operazione del Milan in questa finestra di mercato invernale 2026

Peppe Di Stefano, reporter di SkySport, ha espresso il suo parere riguardo a Mike Maignan e il suo recente prolungamento di contratto con il Milan, avvenuto qualche giorno fa: “Anche se in ritardo di un anno, si tratta di un ottimo rinnovo. Questo è significativo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l’immagine, per come ci si presenta all’esterno: a tifosi e club rivali. In molti pensavano che il Milan non sarebbe riuscito a prolungare l’accordo con Maignan. Ho vissuto anche il periodo Berlusconi. A volte i contratti vengono rinnovati nei momenti più critici, probabilmente se fosse stato fatto un anno fa si sarebbe potuto risparmiare qualcosa.

“Tuttavia, comprendo che le circostanze sono cambiate. Mi sembra molto simile ai rinnovi di contratti che si facevano fino a quindici anni fa. Rinnovi per Maldini, Baresi, Kakà e Shevchenko: li tengo, adeguo il contratto e rimangono qui a lungo. Il contratto ora è valido fino al 2031. Il Milan sta rinnovando il contratto a un Maignan, come è giusto per un club con grandi ambizioni. Tutto si è risolto positivamente. Trovarne un altro avrebbe richiesto tempo e investimenti, Maignan è un pilastro qui. Per me, questo è migliore rispetto all’anno dello Scudetto”.

“Il rifinanziamento è certamente una cosa positiva e appropriata per ottenere condizioni vantaggiose. Credo che, con la costruzione del nuovo stadio, Elliott non uscirà da questo affare Milan senza vantaggi. Sono certo che d’ora in poi non ci saranno più impedimenti nelle scelte sportive, era una situazione alquanto particolare. Penso che finalmente vedremo il Milan di Cardinale”.