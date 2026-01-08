Acquisti per il futuro! Il Milan si rinforza con un nuovo giovane

La società sta per concludere un'operazione di mercato per il progetto Milan Futuro: un nuovo giovane talento si unirà ai rossoneri

Non solo per la squadra principale, il Milan sta anche perfezionando il progetto Milan Futuro all’inizio di Gennaio 2026. Secondo quanto riferito dal collega Matteo Moretto sui suoi canali social, il club rossonero è vicino a concludere un accordo per Jacopo Sardo, un centrocampista del 2005 proveniente dal Monza.

In questa stagione, indossando la maglia della squadra brianzola, il giovane atleta italiano non ha avuto alcuna possibilità di giocare né in Serie B né in Coppa Italia. Sviluppatosi calcisticamente nelle giovanili della Lazio dopo un periodo all’Ostiamare, Sardo ha avuto anche una breve esperienza in Germania, giocando per il Saarbrücken in 3. Liga.

Si tratta di un investimento che potrebbe magari rivelarsi utile al progetto e che lancia i rossoneri verso nuovi orizzonti di acquisto. Vedremo quando verrà chiusa definitivamente la trattativa e come si ambienterà il ragazzo classe 2005.