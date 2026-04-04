Milan, Loftus-Cheek tra rientro e rinnovo: il punto

Il centrocampista del Milan torna a disposizione per la gara contro il Napoli mentre il suo rinnovo ancora fa discutere

Intervistato da SportMediaset, Ruben Loftus-Cheek ha discusso anche del suo avvenire e del legame con il Milan.

Ecco cosa ha detto:

“Ho un contratto fino alla fine del 2027 e penso che in estate discuteremo con la società. Amo il Milan e Milano, ma adesso sono concentrato sulla conclusione della stagione”. Riguardo al suo ruolo in campo, l’inglese ha affermato: “Posso ricoprire diverse posizioni, a volte ho giocato più avanzato e se sarà necessario darò il mio contributo per cercare di segnare: darò sempre il massimo”. L’ex Chelsea ha anche parlato del momento complicato che sta vivendo Christian Pulisic, che ancora non ha segnato nel 2026: “È normale affrontare periodi difficili, sono certo che tornerà a fare gol. Lavora molto per la squadra, contribuisce anche in fase difensiva, e anche senza segnare offre molto”.

Loftus-Cheek sarà disponibile per Max Allegri nella trasferta di Napoli dopo aver subito una frattura alla mascella il 22 febbraio contro il Parma: “Ora mi sento molto meglio e mi vedo anche meglio (ride, ndr). Tutti hanno visto com’era stato duro quello scontro, i chirurghi hanno svolto un ottimo lavoro. Ora giocherò con una protezione dentale, simile a uno scudo di gomma, che mi offre sicurezza e protezione. Non sapevo quanto tempo ci sarebbe voluto per tornare, ma sono contento di essere disponibile per le ultime 8 partite del campionato”.

Con Loftus a disposizione Allegri ha una pedina in più che può supportare l’attacco. In alcune gare il centrocampista inglese ha agito nelle vesti di un trequartista affiancando Nkunku. Con il giusto iter precauzionale Loftus tornerà in campo pronto a servire il Milan come meglio sa fare in attesa di capire come si svolgerà la vicenda sul suo contratto.