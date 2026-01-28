Milan, Biasin su Allegri: “Può richiedere nuovi…” Le parole

L'operato del tecnico del Milan è molto discusso da inizio campionato. Biasin ha analizzato le possibili richieste

Max Allegri è sicuramente al centro di tanti dibattiti. Il tema centrale è che il Milan non sta più proponendo un’offerta di gioco idonea alle qualità della rosa ma ciò nonostante è secondo in classifica a -5 dall’Inter. Il mercato può essere un aiuto per far variegare l’offerta proposta in campo.

Fabrizio Biasin, nel suo articolo su TMW, ha espresso questo pensiero su Massimiliano Allegri: “Allegri apprezza ciò che ha a disposizione. Ciò non implica che nei colloqui riservati non richieda nuovi giocatori, ma sicuramente evita di far sapere le sue richieste al pubblico solo per compiacere i suoi sostenitori. Inoltre, preferisce “mantenere” il suo team piuttosto che stravolgerlo. Valuta ogni singolo individuo, anche coloro che sono meno sottolineati”.