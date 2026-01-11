Fiorentina-Milan | Ricci: “Vanoli? Mi ha insegnato…” Le parole

Samuele Ricci prenderà le redini a centrocampo del Milan in questa trasferta a Firenze: ecco alcune dichiarazioni nel pre gara

Quali saranno i principali compiti tra te e Jashari?

“I doveri rimangono invariati, cercare di completare tutto e farlo con successo. Ci troviamo a nostro agio, così come con gli altri membri del centrocampo. Puntiamo a giocare bene, le responsabilità sono sempre quelle: concentrarsi sulla fase difensiva principalmente e poi contribuire di più in attacco”.

Ritrovi Vanoli…

“Ho già avuto una conversazione con il suo insegnante, oltre a un rapporto lavorativo, si è sviluppata una bella amicizia, ci sentiamo spesso. L’allenatore mi ha insegnato molto e spero che possa avere successo. Oggi vedremo come andrà”.