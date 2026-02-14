Milan, Ricci ottimo ingresso e assist vincente: il commento

Il centrocampista del Milan è entrato al 71esimo e ha firmato l'assist della vittoria: sponda vincente per Luka Modric

Nel momento del pareggio per 1 a 1 Allegri ha schierato in campo i rinforzi. Dopo Fullkrug, entrato all’avvio del secondo tempo, è toccato a Leao e Pulisic. I due sono reduci da due infortuni e proprio per questo dalle loro gare ci si poteva aspettare un buon approccio alla partita: così è stato ma non è bastato a ribaltare il risultato.

Il cambio vincente di Allegri avviene al 71esimo quando entra Samuele Ricci. L’obiettivo è chiaro: aumentare i giri del motore anche nel centrocampo e questo è stato l’aspetto chiave che ha cambiato la partita. Proprio l’ex centrocampista del Torino si lancia in una corsa in avanti per riempire l’area di rigore.

Emulando le gesta di una punta vera, riesce a fare una sponda quasi da terra per il sopraggiungente Modric. L’ex Real catalizza in rete con due tocchi e l’assist è di Ricci. Il ragazzo sta prendendo sempre più piede in questo Milan e ieri sera ha deciso un pezzo importante di questo campionato rossonero.