Ricci commenta l’esordio col Milan: “Ogni minuto conta”

Samuele Ricci debutta col Milan da regista nell’amichevole contro l’Arsenal: prestazione solida e messaggio positivo sui social.

Samuele Ricci, uno dei nuovi acquisti estivi del Milan, si è così espresso sui social postando uno foto che lo ritrae al termine di Arsenal–Milan:

“È solo un’amichevole, ma ogni minuto conta! Felice di aver iniziato questo percorso con questi colori.”

Buona la prima: Ricci convince da regista

Massimiliano Allegri lo ha schierato titolare nel ruolo di regista davanti alla difesa, dove è rimasto in campo per 66 minuti. La sua prestazione è stata convincente: Ricci ha mostrato buone letture di gioco, ordine e pochi errori tecnici. Ancora non è completamente integrato nel cuore della manovra, ma la base c’è e si vede. Pur trattandosi solo di una prima uscita estiva, ha dato segnali positivi: testa alta, piedi educati e un atteggiamento propositivo. Un profilo che può davvero crescere tanto nel corso della stagione, specialmente quando accanto a lui prenderà posto anche un altro nuovo acquisto del mercato estivo del MIlan: Luka Modric.