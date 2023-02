Ricaduta per Correa: Inzaghi (di nuovo) senza il Tucu per il derby

Ennesimo infortunio per l'argentino che salterà il match di stasera contro il Milan. Joaquin Correaè stato fermato per un problema ai flessori della coscia destra (un vecchio problema per lui). E così questo stop si aggiunge a tutti gli altri: nel giro di una stagione e mezzo sono in totale 20 le gare in cui è stato indisponibile. Il "pupillo" di Simone Inzaghi (che se lo è "portato" dalla Lazio) in realtà non sta vivendo un bel momento con la maglia dell'Inter. Prestazioni al di sotto delle aspettative e non un ottimo rapporto con la tifoseria. Finora ha messo a segno solo 3 reti e 3 assist nella stagione in corso (nel totale delle 61 presenze ha invece collezionato 9 gol e 5 assist).