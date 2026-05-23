Le speculazioni riguardo al futuro del Milan sono molteplici, specialmente nelle ultime settimane. Proprio per questo motivo, la squadra rossonera ha deciso di trascorrere alcuni giorni in ritiro a Milanello per prepararsi nel miglior modo possibile all'ultima partita della stagione contro il Cagliari, evento cruciale per la qualificazione alla Champions League per il Diavolo. È noto che per il club di via Aldo Rossi è essenziale terminare tra le prime quattro, e quindi Gerry Cardinale sarà nuovamente al fianco della squadra di Max Allegri, che domani allo Stadio San Siro, contro i sardi, si gioca non solo il presente, ma anche il suo avvenire.

I nomi post Furlani

Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere della Sera, il leader di, a differenza delle occasioni precedenti in cui ha assistito a una partita del suo Milan, non sembra intenzionato a partire subito dopo l'incontro. Pare invece che potrebbe rimanere a Milano per qualche giorno per discutere con i diversi protagonisti del club rossonero. Uno degli incontri più attesi è senza dubbio quello con, che è vicino all'addio. È già iniziata la ricerca del nuovo amministratore delegato del Milan:attuale amministratore delegato del Sassuolo, e, ex ad del Diavolo per oltre trent'anni, figurano tra i candidati principali, mentre più indietro c'èdirigente del Bologna.

Cardinale interagirà anche con il direttore sportivo Igli Tare, che sembrava destinato a lasciare il Milan. Tuttavia, dopo aver osservato la partita di Genova della scorsa domenica, il presidente rossonero ha potuto rendersi conto della coesione all'interno del gruppo e del supporto verso i capi dell'area tecnica, Max Allegri e, appunto, Tare. C’è grande attesa anche per il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il quale, contrariamente a quanto è stato riportato in precedenza, non dovrebbe ampliare il suo ruolo all'interno del Milan in Italia, ma potrebbe essere più coinvolto in progetti commerciali per il brand. Comunque, tutte le decisioni verranno prese da Cardinale solo dopo la partita contro il Cagliari, poiché c’è una qualificazione in Champions League da conquistare a tutti i costi.

Il retroscena su Tare

L'addio dia fine stagione sembrava scontato, ma qualcosa sembra essere cambiato ora che sembra sempre più sicuro che Giorgio Furlani non sarà più l'amministratore delegato del Milan. Tuttosport riporta questa mattina cheha espresso critiche sul modo in cui sono stati spesi i fondi sul mercato nelle recenti interviste, evidenziando come alcuni acquisti siano stati fatti senza il coinvolgimento di Tare, il quale comunque ha avuto l'onore di portarenel club rossonero. Durante l’ultima settimana, siahanno espesso il loro supporto nei confronti di. Per quanto riguarda il portiere francese, il quotidiano di Torino rivela che negli spogliatoi di Marassi, dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa, il capitano del Milan avrebbe chiesto a Tare di rimanere.