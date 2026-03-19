Milan, Vlahovic o Retegui? Il dubbio di mercato

I due attaccanti molto importanti nel panorama calcistico italiano potrebbero essere nel mirino del Milan per la prossima estate

Nel consueto incontro con Maracanà, programma trasmesso su TMW Radio, alcuni esperti hanno condiviso le loro opinioni riguardo al prossimo attaccante del Milan, prendendo in considerazione le voci che segnalano l’interesse dei rossoneri per Dusan Vlahovic e Mateo Retegui. Tuttavia, tra i due, chi potrebbe risultare più adatto per Massimiliano Allegri?

Gianni Bezzi: “Io opto sempre per Retegui. È un predatore nell’area di rigore e ha una maggiore intelligenza rispetto al serbo”.

Michelangelo Rampulla: “Preferisco Vlahovic. Entrambi sono giocatori di alto livello, ma Vlahovic ha la capacità di attaccare profondità e si adatta bene agli spazi aperti. È meno prolifico di Retegui, che è straordinario dentro l’area”.

Pepe Ferrario: “Vlahovic è la mia scelta, perché per come caratteristiche e per il modo in cui sfrutta gli spazi, lo prediligo”.