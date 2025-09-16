Report Uefa sul numero di spettatori: Milan in top 10

Milan sesto in Europa per spettatori: 1,8 milioni complessivi e leader in Serie A, San Siro grande protagonista della stagione 2024/25.

Il report annuale della UEFA, l’European Club Talent and Competition Landscape, ha analizzato i dati riguardanti la presenza di spettatori negli stadi per eventi dal vivo nella stagione 2024/2025. Ben 35 club hanno superato quota 1 milione di spettatori, con numeri in crescita rispetto alla stagione precedente.

Milan tra i top club europei

Al vertice della classifica c’è il Manchester United con 2,2 milioni di spettatori, davanti al Real Madrid con 2 milioni. Al terzo posto l’Inter, con 1 milione e 996mila spettatori. Seguono Borussia Dortmund (1,95 milioni), Bayern Monaco (1,88 milioni) e al sesto posto il Milan, con 1 milione e 808mila presenze. Completano la top 10 Arsenal, Tottenham, Liverpool e Roma, che chiude con 1 milione e 609mila spettatori.

Considerando solo la Serie A, quindi escludendo le coppe, il Milan guida la classifica con 1 milione e 360mila spettatori, davanti di poco all’Inter, a 1 milione e 340mila. Anche per la percentuale di riempimento San Siro sorride ai rossoneri: 89% contro l’88% dei nerazzurri.

Un San Siro comunque protagonista, con oltre 3 milioni e 800mila biglietti staccati: questo il risultato complessivo per la stagione 2024/25. Numeri straordinari per Milan e Inter, che continuano a trascinare il calcio italiano in termini di presenze negli stadi.