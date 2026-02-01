Milan, Incertezze in tutti i reparti: i ballottaggi

Continuano i duelli per una maglia da titolare contro il Bologna e le indiscrezioni vedono incertezze in tutti i reparti

A Milanello continuano gli allenamenti in vista della prossima gara contro il Bologna in trasferta che si terrà Martedì 3 Febbraio. Diversi sono i dubbi di Allegri soprattuto in alcune zone del campo: ecco i ballottaggi.

In difesa c’è già il primo spartiacque. De Winter (55%) e Pavlovic (45%) si contendono il posto da titolare. L’ex Genoa ha segnato contro la Roma e sembra essere in forma mentre Pavlovic ha recuperato dall’infortunio. Il secondo duello è a centrocampo. Ricci (55%) è in ballottaggio con Fofana (45%).

L’ex Toro sta bene e a Roma ha disputato una buona gara mentre Fofana deve ritrovarsi dopo le voci di mercato. Infine c’è il ballottaggio Pulisic (55%) e Fullkrug (45%). L’americano non è al meglio di sé e questo potrebbe spingere Allegri a provare Fullkrug dal primo minuto.