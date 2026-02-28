Milan, c’è un rebus da risolvere prima di domani / News

MILANO – C’è un rebus da risolvere in casa Milan prima di scendere in campo domenica allo stadio Zini. Massimiliano Allegri deve decidere chi guiderà l’attacco rossonero nella trasferta di Cremona, e la risposta non è scontata come potrebbe sembrare. Anzi, il tecnico livornese starebbe seriamente valutando una mossa a sorpresa.

Il punto di partenza è la prestazione deludente offerta contro il Parma. Christian Pulisic e Rafael Leao, schierati titolari dal primo minuto, hanno convinto poco e niente. I due non sembravano in sintonia, si sono cercati raramente e nessuno dei due è apparso in condizione ottimale. Una prova che ha lasciato l’amaro in bocca e che inevitabilmente apre scenari nuovi in vista del prossimo impegno di campionato.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Allegri si aspetta una Cremonese molto attenta in fase difensiva, pronta a chiudersi nella propria metà campo e a concedere il minimo indispensabile. Un avversario del genere richiede soluzioni specifiche, e il nome che stuzzica maggiormente il tecnico è quello di Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco, arrivato al Milan a gennaio dall’esperienza con il West Ham, ha le caratteristiche fisiche ideali per scardinare una retroguardia compatta: sa tenere bene il pallone spalle alla porta, sa farsi valere nei duelli aerei e sa aprire corridoi preziosi per gli inserimenti dei compagni.

Finora, però, Fullkrug ha avuto poco spazio come titolare. Da quando ha indossato la maglia rossonera, ha giocato dall’inizio solo in una circostanza, nella sfida in casa della Fiorentina, mentre in tutte le altre occasioni Allegri lo ha impiegato a gara in corso, affidandogli il ruolo di jolly negli ultimi venti minuti. Domenica, invece, le cose potrebbero cambiare. Il tedesco ci crede e non nasconde la voglia di riprendersi un posto tra i titolari. Se davvero Allegri dovesse puntare su di lui dall’inizio, resterebbe da capire chi gli farebbe coppia nel reparto avanzato: a Firenze aveva agito al fianco di Pulisic, ma l’ipotesi Leao rimane comunque sul tavolo. La sensazione è che il Milan stia cercando le giuste chiavi per sbloccare una partita che, sulla carta, potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto. E Fullkrug potrebbe essere la serratura giusta.