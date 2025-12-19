Ravelli: “L’arrivo a gennaio di Fullkrug non sembra sufficiente”

Arianna Ravelli è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del calciomercato del Milan

“La differenza tra Nkunku (costato 37 milioni) e Hojlund, cercato dal Milan in estate, e poi preso dal Napoli (6 milioni per il prestito, 44 per onorare l’obbligo di riscatto) è stata lì da vedere. E l’arrivo dal mercato di Füllkrug non sembra (ma saremo felici di essere smentiti) sufficiente a colmare la differenza con la potenza di fuoco delle rivali più accreditate. Forse conviene di più sperare in un ritorno costante e ispirato di Leao, altro grande assente, nel ruolo di centravanti”.