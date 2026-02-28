Rapporto falli commessi e cartellini dati: i numeri del Milan (e non solo)

Gli arbitri quest’anno sono sotto accusa più del solito. Non passa una giornata senza che qualche decisione finisca nel tritacarne delle polemiche, tra allenatori che sbuffano in conferenza stampa, dirigenti che rilasciano dichiarazioni a denti stretti e tifosi che sui social non le mandano a dire. È il calcio, si sa. Ma quest’anno la sensazione che qualcosa non quadri è più diffusa del solito.

Allora proviamo a guardare i numeri, senza entrare in singoli episodi o casi specifici. Prendiamo le prime sei squadre della Serie A e mettiamo a confronto i falli commessi con i cartellini gialli ricevuti. Il risultato è interessante. Molto interessante.

La Juventus ha commesso 330 falli e preso 30 ammonizioni. Tradotto: un giallo ogni 11 falli. Il Napoli sta su numeri simili, 314 falli e 30 gialli, un’ammonizione ogni 9,5 falli. L’Inter è a 359 falli e 42 gialli, quindi un cartellino ogni 8,5 falli, zero espulsioni. L’Atalanta 301 falli, 38 gialli, 2 espulsioni, siamo intorno a un giallo ogni 7,9 falli. La Roma 381 falli — la più fallosa del gruppo — 48 gialli e 1 espulsione, anche qui circa 7,9 falli per ammonizione. E poi c’è il Milan. 254 falli commessi, il numero più basso tra le sei, eppure 40 gialli e 2 espulsioni. Un cartellino ogni 6,4 falli. Il rapporto peggiore in assoluto tra le big, e di parecchio.

Ora, è giusto essere precisi: i numeri da soli non spiegano tutto. Non dicono dove avvengono i falli, che tipo di falli sono, se ci sono state situazioni di gioco che giustificano una certa severità. Il contesto conta, sempre. Un fallo a centrocampo non è uguale a un fallo su un attaccante lanciato a rete, e gli arbitri — almeno in teoria — questo lo sanno. Però il divario è talmente marcato che è difficile ignorarlo. Quasi il doppio rispetto alla Juventus, che pure non è certo una squadra che gioca senza fare falli. E allora la domanda che i tifosi rossoneri si fanno — e che i dati in qualche modo alimentano — è legittima. Non una risposta, per ora. Solo un numero che fa rumore.