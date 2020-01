Raiola: “Tifosi chiedano scusa a me e a Donnarumma, sul suo futuro…”

MILANO – Raiola torna a parlare, e quando lo fa non è mai per caso. “Porterai via Gigio Donnarumma dal Milan o rimane?”, gli è stato chiesto a TeleLombardia nella tarda serata di oggi. Alla domanda sul rinnovo, Mino Raiola, agente del portiere rossonero Gigio Donnarumma, ha risposto così da Brescia: “Per adesso ha un contratto. Ma io aspetto ancora le scuse dei tifosi che mi hanno minacciato, mi davano del coglione per la situazione di Gigio”. CLICCA QUI>Intanto, le ultimissime sul futuro di Suso e Paquetà: via per arrivare a Florentino?

