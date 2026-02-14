Milan, Marelli su Fabbri: “Rabiot non doveva essere…”

L'espulsione è derivata da un doppio giallo e secondo Luca Marelli, il primo cartellino non doveva essere estratto

Luca Marelli, esperto di arbitraggi per DAZN, esprime la sua opinione riguardo all’espulsione di Rabiot, avvenuta per doppia ammonizione nel finale della partita Pisa-Milan:

“Rabiot ha ricevuto un giallo per una leggera spinta. Possiamo definirla una spinta piuttosto lieve, visto che c’è stata solo una sfioratura accennata con l’avversario. Dopo l’ammonizione, essendo già diffidato, non ha reagito bene e ha proferito alcune parole in più. In quella situazione, però, Fabbri avrebbe potuto chiudere un occhio, poiché il contatto era stato molto enfatizzato dal calciatore pisano”.

“Successivamente, Rabiot si sarà lasciato andare a qualche sfogo e Fabbri ha mostrato il secondo cartellino giallo. Cosa comporta tutto ciò? Rabiot sarà squalificato per il prossimo incontro contro il Como e rimarrà in situazione di diffida: alla successiva ammonizione, salterà un’altra partita di campionato. “