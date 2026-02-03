Milan, Salgono le quotazioni per Athekame

Il Milan deve far fronte a diverse assenze pesanti stasera contro il Bologna: Allegri studia un piano B sul piano del gioco

Dopo il pareggio in trasferta con la Roma, il Milan guidato da Massimiliano Allegri si prepara ad una nuova sfida complicata lontano da San Siro. I rossoneri dovranno attendere fino a questa sera per scendere in campo nella 23^ giornata di Serie A Enilive. La squadra di Allegri giocherà alle 20. 45, oggi, allo stadio “Renato Dall’Ara” contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Questa è un’opportunità per rispondere alle vittorie di Napoli e Juventus, oltre a sfruttare l’occasione data dal passo falso della Roma contro l’Udinese. Tuttavia, Massimiliano Allegri dovrà affrontare due assenze significative: oltre a Santiago Gimenez, che è fuori per lungo tempo, domani mancheranno anche Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku.