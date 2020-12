Qui Milanello – Ecco il report della seduta odierna

MILANO – Il Milan con una nota apparsa sul proprio sito internet, acmilan.com, ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento in vista del match di mercoledì sera contro la Lazio.

“ULTIMI SFORZI IN VISTA DELLA LAZIO

Dopo il Sassuolo, squadra a Milanello per puntare al big match di San Siro. Rossoneri al lavoro anche questa mattina a Milanello dopo la vittoria ottenuta ai danni del Sassuolo. Squadra all’opera per preparare la prossima gara di campionato, in programma mercoledì 23 dicembre alle 20.45, quando a San Siro arriverà la Lazio.