Qui Milan, verso il Crotone: Pioli cambia con Tonali e Brahim

Qui Milan, le ultime verso il Crotone

MILANO – Dopo tre gare consecutive con gli stessi 11 (a parte Rebic), Stefano Pioli cambierà qualcosa per la sfida in Calabria. Difesa a parte, reparto in cui le scelte sono obbligate, a centrocampo ci sarà infatti l’esordio dal primo minuto di Sandro Tonali al posto di Bennacer; stessa sorte anche per Brahim Diaz, destinato a sostituire Castillejo sull’out destro della trequarti con Saelemaekers al suo opposto; Rebic punta centrale. Panchina per Rafael Leao e Colombo.

MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim, Calhanoglu, Saelemaekers: Rebic. Allenatore: Pioli.