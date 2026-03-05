Milan, Padovan fa il punto sul campionato: le parole

Il Milan si sta giocando il piazzamento in Champions League in vista della prossima stagione e questo mese sarà decisivo

Giancarlo Padovan, reporter, ha commentato la situazione di Napoli e al Milan:

La lotta per la Champions sembra diventata una competizione tra diverse squadre. Qual è il suo parere sulla situazione attuale?

“Lo ribadisco come già detto in passato: secondo me le prime quattro posizioni saranno occupate da Inter, Milan, Napoli e Roma. Questo è ciò che credevo prima e continuo a pensare. A queste formazioni si uniscono anche Juventus e Como che tenteranno di inserirsi nella lotta. Napoli e Milan hanno un vantaggio oggettivo grazie ai punti accumulati e a una condizione più solida. Inoltre, il Napoli beneficia anche di un calendario vantaggioso”.

Quindi è ottimista riguardo alla possibilità che il Napoli si collochi tra le prime quattro?

“Sì, sono pienamente convinto che il Napoli concluderà tra le prime quattro. La vera sfida riguarda un posto, quello attualmente occupato dalla Roma, conteso tra Roma, Juve e Como. Ritengo però che la Roma abbia un leggero vantaggio, anche se dovrà gestire il percorso in Europa League con l’aggiunta di due gare in più”.