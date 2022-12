Milan, il punto sul mercato del primo avversario di Serie A: Salernitana

I tifosi della Salernitana sogna il colpaccio di mercato in vista del Milan. Gennaio per il club campano sarà un mese tosto per Nicola

Redazione Il Milanista

Il patron Danilo Iervolino qualche giorno fa preannunciava qualche regalo di Natale per i propri tifosi. Si parlava nel concreto di alcuni colpi di mercato per dare man forte a mister Nicola, soprattutto in vista della sfida contro il Milanprogrammata per il prossimo 4 gennaio.

Oggi però pare che la società abbia cambiato idea. I 10 punti di stacco dalla zona retrocessione fanno sorridere il Presidente che è convinto di aver messo su una rosa di tutto rispetto. Contro i rossoneri in campo mancheranno all'appello Sepe, Candreva, Maggiore e Mazzocchi. Gennaio si preannuncia sulla carta un mese difficoltoso per il club campano. Tra i nuovi innesti solamente Dia, Piatek e Candreva sono entrati nelle grazie dell'allenatore. Per quanto riguarda invece Coulibaly, Mazzocchi, Radovanovic, Gyomber e Fazio non sembrano soddisfare in pieno le aspettative del mister.

Nella "lista della spesa" mancherebbero 5 voci all'appello: un centravanti, un centrocampista (si è parlato insistentemente di Diego Demme dal Napoli), un difensore centrale, un esterno destro (Zanoli o Zortea i nomi più caldi al momento) e un portiere (anche giovane). Per il reparto offensivo, se partisse Bonazzoli si potrebbe parlare di Djuric. Per ora -al di là di voci più o meno certe di mercato- l'unico dato di fatto è che si è superata quota 21.000 tra abbonati e paganti (nonostante i prezzi elevati).