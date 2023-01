Milan, il punto sulle manovre di mercato delle altre di Serie A

Alcune delle manovre di mercato delle ultime ore. Manovre in entrata e uscita per Inter, Fiorentina, Lazio, Roma, Atalanta e Juventus

Redazione Il Milanista

Inter, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio: le ultime di mercato. I nerazzurri stanno lavorando sul centrocampista del Valencia Yunus Musah, classe 2002. Il problema è che il valore del suo cartellino è abbastanza sfidante per le tasche dell'Inter, ma non si escludono eventuali contropartite tecniche per provare a portarlo a Milano. In Spagna nel frattempo si parla di un possibile (e clamoroso) scambio tra l'ex Milan Franck Kessiè e Marcelo Brozovic. Barcellona e Inter però al momento non hanno dato l'ok. Resta da capire la volontà dei giocatori. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

La Juve pensa al vice Cuadrado: il profilo che piace ai bianconeri è quello di Grimaldo, in scadenza con il Benfica. Anche perché Alex Sandro potrebbe salutare a giugno. I giallorossi sono alle prese con l'affare Smalling. A Trigoria si lavora per cercare un'intesa. Qualche giorno fa l'agente dell'inglese aveva avanzato richieste diverse rispetto alla prima proposta dei giallorossi. Il suo contratto scadrà tra 6 mesi e la Roma ha fretta di capire. Il club avrebbe offerto al giocatore un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione. In casa Lazio invece ancora nessun avanzamento sul rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic. Tutto fa intuire che del suo futuro se ne riparlerà a fine stagione. Nel frattempo il Newcastle si sarebbe fatto avanti e manifestato l'interesse per il giocatore. Il suo contratto andrà in scadenza tra un anno e mezzo. Altro mistero è il futuro di Luis Alberto.

In casa viola: il Leicester fa sul serio per Nico Gonzalez. Gli inglesi avrebbero offerto 30 milioni di sterline per il giocatore. Per quanto riguarda invece Gollini si pensa ad uno scambio tra Fiorentina e Napoli tra il portiere dell'Atalanta e Sirigu. Infine l'Atalanta potrebbe cedere Nadir Zortea al Torino che cerca il sostituto dell'infortunato Lazaro. Al momento il club granata deve sistemare le fasce.