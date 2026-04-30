Siamo ormai verso fine stagione e per questo motivo mercato si fa sempre più attuale, soprattutto per quei giocatori il cui contratto scadrà a giugno e che a breve saranno chiamati a decidere che tipo di strada prendere.

C’è un giocatore spesso accostato anche al Milan che rientra in questa categoria, e stiamo parlando di Dusan Vlahovic. L’esperto di mercato Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto recentemente sapere che, anche se al momento sul fronte attaccante serbo è tutto fermo, nel mese di maggio la situazione riprenderà a scaldarsi.

È infatti in sospeso una proposta di rinnovo contrattuale tra Vlahovic e la Juventus e non è ancora dato sapere se verrà accettata. Le pretese del giocatore e dei suoi agenti sono molto alte: ricordiamo che lo stipendio attuale è di circa 12 milioni netti. La Juventus dal canto suo vorrebbe rinnovarlo, anche per non perderlo a zero, tuttavia solo alle proprie condizioni. Non è ancora chiara nel dettaglio l’offerta che i bianconeri intendono recapitare, ma di sicuro sarà inferiore alle cifre attuali.

La Juventus è forte anche del fatto che, complice una stagione segnata da diversi infortuni che hanno tenuto fuori Vlahovic per gran parte dell’anno, il serbo non ha al momento tutte queste offerte alle cifre che richiede.

Milan alla finestra: cosa può succedere

In questo contesto potrebbe inserirsi il, unica altra pista concreta in Italia oltre alla. Tuttavia, anche per i rossoneri vale lo stesso discorso. Per avere speranze è necessario chee il suo entourage abbassino le pretese economiche. Il giocatore spera ancora in un rilancio dall’estero, magari da una big europea che può permettersi cifre elevate, ma al momento tutto tace.

In ottica Milan, Vlahovic sarebbe il rinforzo ideale per l’attacco, ma non è l’unico nome sulla lista della dirigenza, che sta valutando parecchi profili. Inoltre, l’ingaggio fuori scala rispetto alle politiche del club complica notevolmente la riuscita dell’operazione. Non resta quindi che attendere l’esito della trattativa con la Juventus che per ora ha la precedenza: solo in caso di mancato accordo i rossoneri potrebbero iniziare a fare sul serio.

Se la scorsa estate Vlahovic rappresentava il primo obiettivo assoluto per l’attacco, oggi la situazione è leggermente diversa. Il Milan ha bisogno di certezze e garanzie per il ruolo di numero nove. La stagione del serbo, segnata da infortuni e poche presenze, da un lato solleva qualche dubbio sulla tenuta fisica del giocatore, ma dall’altro potrebbe spingerlo ad abbassare le richieste economiche e rendere possibile un’operazione che altrimenti sarebbe stata irrealizzabile.