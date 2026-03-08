Milan, Allegri fa il punto finale sull’infermeria

A poche ore dall'inizio del derby, Massimiliano Allegri insieme al suo staff ha effettuato le ultime valutazioni sui suoi giocatori

Questa sera avrà luogo il derby di Milano. Milan e Inter si sfideranno per decidere le sorti dei loro destini. La gara ha dentro di sé molteplici obiettivi per entrambe le formazioni e nessuno vuole farsi trovare impreparato. Allegri ha riguardato la situazione sulla sua infermeria.

Tra gli indisponibili che non prenderanno parte al derby ci sono Gabbia. L’ernia inguinale potrebbe far tornare il campo il difensore per l’inizio di Aprile. Loftus-Cheek rimarrà out per via della frattura ai denti superiori e dell’osso alveolare mascellare (rientro fine Aprile).

Gimenez deve ancora fare i conti con la caviglia e il suo rientro è stimato per fine Marzo. Bartesaghi sembra invece riuscire ad esserci, vedremo se dal primo minuto