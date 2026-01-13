Rinnovo Maignan? Il punto di Andrea Ramazzotti

Mike Maignan dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan: Andrea Ramazzotti chiarisce quando avverrà l'incontro

Andrea Ramazzotti, giornalista, ha commentato sul rinnovo di Mike Maignan su La Gazzetta dello Sport: “Riguardo a Maignan, Tare ha dichiarato: «Il legame con Mike è eccezionale, è attratto dal progetto del Milan.

Desidera rimanere, però dobbiamo pazientare fino a quando non arriverà il via libera per il rinnovo. Sono ottimista che alla fin fine il buon senso prevalga, Maignan avrà un ruolo chiave in questa squadra nel piano futuro».

Prosegue Ramazzotti: “Il colloquio con gli agenti è previsto nei prossimi giorni: l’ultima questione da risolvere riguarda le commissioni; ci vorrà un po’ di tempo per risolverla. Ma non troppo: l’obiettivo rimane quello di chiudere entro febbraio, quando Mike, alla scadenza, potrebbe liberamente firmare per qualsiasi squadra a costo zero”.