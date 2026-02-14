Milan, 3 punti di rilievo e -5 dall’Inter: l’analisi

Una vittoria abbastanza sofferta che ha portato 3 punti e la riduzione della distanza momentanea dall'Inter di cinque punti

Vincere ancora in trasferta dopo quasi due settimane non era affatto semplice. Il Milan di Allegri ha trovato 3 punti di vitale importanza soprattutto per la corsa al piazzamento in Champions League. Nonostante Pulisic e Leao entrati a gara in corso, la squadra ha saputo reagire al pareggio del Pisa.

A pensarci è stato Luka Modric che con un’entrata rapida in area di rigore trova il goal del vantaggio con uno scavetto al portiere. Portare a casa questo risultato lancia un segnale molto preciso a tutte le pretendenti del Milan. Napoli e Roma si affronteranno in uno scontro diretto pertanto in caso di pareggio, entrambe perderanno le distanze dai rossoneri.

Per quanto riguarda l’Inter, la gara contro la Juventus sarà cruciale. Da una parte si potrebbe accorciare la distanza dalla vetta ma esiste anche la possibilità di staccare la Vecchia Signora.