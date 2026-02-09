Milan, Pulisic punta il Pisa, Saelemakers tenta il rientro

I due giocatori del Milan continuano i rispettivi lavori per tornare a disposizione già contro il Pisa venerdì

Doppia sessione oggi a Milanello per il Milan, che stamattina ha effettuato un allenamento in palestra, mentre nel pomeriggio si svolgerà una prova su uno dei campi del Centro Sportivo di Carnago. Rafael Leao sta bene ed è parte del gruppo, mentre Christian Pulisic non è ancora in piena forma, anche se le sue condizioni stanno migliorando.

Alexis Saelemaekers ha lasciato poco fa Milanello per sottoporsi a degli esami per valutare il suo recupero dall’infortunio all’adduttore.

L’americano e il belga cercano di essere disponibili per la partita di venerdì contro il Pisa. Massimiliano Allegri non intende correre rischi e quindi non affretterà il loro rientro in campo. Ci sono delle alternative valide e a Bologna hanno fatto molto bene, quindi c’è grande fiducia in loro.