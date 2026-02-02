Milan – Pulisic out per il Bologna! Le ultime

Il fantasista americano non ha recuperato per la sfida contro il Bologna di domani sera: Allegri deve trovare un'altra soluzione

Alla vigilia del match al Dall’Ara, in casa Milan è arrivata una brutta notizia. Allegri è costretto a dover aggiornare il bollettino medico per questo prossimo turno dal momento che non top non ha recuperato.

Christian Pulisic non sarà presente nella lista dei convocati per la partita di domani sera contro il Bologna al Dall’Ara. A comunicarlo è Peppe Di Stefano, che su Sky Sport 24 informa che l’atleta statunitense è rimasto a Milanello dopo la fine dell’allenamento odierno mentre il resto della squadra si preparava a partire verso Bologna.

L’americano, alle prese con una borsite all’ileopsoas, si unisce a Saelemaekers e Gimenez tra i giocatori non disponibili.