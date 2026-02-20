Milan, Leao: “Pulisic? Tra di noi c’è…” Le parole

L'attaccante portoghese dei rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra, il momento attuale e qualche compagno

Rafael Leao ha condiviso queste osservazioni con CBS Sports nel recente episodio di “Kickin’ It”:

Sul derby di Milano: “Nei giorni che precedono il derby rimani a casa, non esci. È una settimana molto intensa, tutti vogliono accaparrarsi i biglietti, ciascuno discute di quella partita che è la più attesa dell’anno. Il derby è una questione cruciale, e io desidero viverlo intensamente. Dopo il match, la gente continua a commentare quel confronto per diversi giorni. Giocare il derby è qualcosa di straordinario, i sostenitori cantano dall’inizio fino alla conclusione”.

Su Pulisic: “Tra noi c’è un bel rapporto, adesso ci capiamo meglio anche sul campo. Entrambi abbiamo avuto problemi fisici in questa stagione, quindi non abbiamo avuto molte occasioni di giocare insieme, ma è un grande atleta. Quando scende in campo, sai sempre che può inventare qualcosa”.