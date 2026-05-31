Manca ancora parte del settore dirigenziale e un allenatore che guidi una squadra tutta da rifare. Non è uno scenario semplice per il Milan di Cardinale che deve trovare delle soluzioni al più presto. Senza guida tecnica è difficile toccare tasselli della rosa (salvo eccezioni) ma il patron americano sembra aver tracciato un primo solco da cui ripartire.

Niente rinnovo?

Leao ai saluti

Dopo un 2026 difficile con una seconda parte di stagione senza goal, Cardinale ha sceltocome punto di ripartenza. L'americano deve giocarsi un Mondiale da protagonista e se dovesse spiccare come sa fare, le vie di mercato aumenterebbero per Christian. Proprio il suo entourage vorrebbe portarlo via da Milano e quindi non prolungare il proprio contratto (in scadenza nel 2027) per via di una richiesta di ingaggio fuori mercato per il club (8 milioni lordi). Se, attuale Ct degli U.S.A, dovesse approdare al Milan, allora ci sarebbe una chance in più per rendereun elemento fondamentale.è pronto a chiudere il capitolo Milan. L'avventura con i rossoneri del giovane talento portoghese, nato nel 1999, sembra avviarsi verso la conclusione dopo sette lunghe annate. Questi anni sono stati molto vari, ma il numero 10 ha conquistato il cuore dei suoi sostenitori che, proprio per l'affetto dimostrato e per le straordinarie capacità che hanno intravisto in lui, si sono sentiti ancor più delusi delle prestazioni del loro beniamino nelle ultime due stagioni. Sullo sfondo si profila la, un autentico sogno per. Rafael Leao è in procinto di lasciare il Milan, come riportato oggi dal Corriere dello Sport. Dopo sette anni, il calciatore portoghese è pronto a dire addio, al termine di una stagione in cui ha subito molti infortuni nella prima parte e non è riuscito a dare il massimo, come del resto anche tutta la squadra, nella fase finale del campionato. Recentemente, in un podcast, Rafael Leao ha espresso il suo interesse per la Premier League, che potrebbe essere la sua prossima meta. Ha dichiarato Rafa: "Seguo spesso la Premier League. Ilmi affascina, in particolare per Cristiano Ronaldo, che considero il mio idolo, ma anche l'Arsenal è un club che guardo in tv".