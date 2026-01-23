Milan, Attacco a due o a tre? La probabile di Allegri

La gara contro la Roma si avvicina e Allegri sta provando alcune idee per quanto riguarda la formazione titolare

Domenica alle 20:45 andrà in scena Roma-Milan. La quarta contro la seconda si batteranno per i famosi tre punti. Allegri vuole mantenere la scia della vetta mentre Gasperini cerca di addentrarsi nelle prime tre squadre del campionato. Data l’importanza di questo match, il tecnico livornese non vuole farsi trovare impreparato. Ecco la probabile formazione.

Per adesso l’ipotesi è un 3-5-2 con Maignan tra i pali. I tre iniziali potrebbero essere Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce Saelemaekers sembra aver recuperato mentre a sinistra Bartesaghi è in pole. A metà campo Fofana, Modric e Rabiot mantengono la preferenza per le scelte di Allegri.

La coppia d’attacco potrebbe essere formata da Leao e Pulisic, i più adatti alla partenza, con Nkunku e Fullkrug pronti ad entrare nell’evenienza. C’è la possibilità di un tridente con Fullkrug punta centrale, Leao a sinistra e Pulisic a destra ma questa opzione è tutta da confermare.