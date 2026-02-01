Milan, tempo di formazioni: la probabile di Allegri

Il tecnico del Milan prepara i primi abbozzi della formazione titolare in vista della gara contro il Bologna

Mister Allegri monitora giorno dopo i suoi giocatori per valutare quali siano i migliori da poter mandare in campo contro il Bologna. Durante questo riposo di otto giorni, la squadra si sta ritrovando sebbene il mercato continua ad essere movimentato.

Sulla scia del 3-5-2, Mike Maignan sarà un porta. Davanti a sé dovrebbero giocare Tomori, Gabbia e De Winter mentre sulle fasce troverebbero posto Bartesaghi e Saelemaekers. A centrocampo Ricci, Modric e Rabiot potrebbero partire dal primo minuto, mentre davanti Allegri valuta sia Pulisic che Leao.