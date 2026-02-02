Milan, Ultimi test prima di domani: le ultime

Manca un giorno all'inizio della gara tra Bologna e Milan: oggi verranno fatte le ultime rifiniture in allenamento

Il Milan è pronto a scendere in campo domani sera, allo stadio Dall’Ara, contro il Bologna. Oggi pomeriggio, alla vigilia dell’incontro, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno effettuato la sessione di allenamento finale al centro tecnico Niccolò Galli.

La Juventus reagisce al Napoli, che ieri pomeriggio ha avuto la meglio sulla Fiorentina: i bianconeri di Spalletti, dopo aver superato Conte la settimana scorsa, hanno facilmente battuto il Parma in trasferta con un punteggio di 1-4 in una partita mai in discussione, che avrebbe potuto concludersi con un divario ancora maggiore. Grazie a questo risultato, la Vecchia Signora raggiunge quota 45 punti: -1 dal Napoli e -2 dal Milan, impegnato martedì sera a Bologna. La Roma, attualmente sorpassata, dovrà rispondere domani sera per riguadagnare la posizione.